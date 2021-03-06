Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiçbir ülkenin toprağında, denizinde, egemenliğinde gözümüz yoktur, sadece vatanımızı ve haklarımızı korumaya çalışıyoruz." - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiçbir ülkenin toprağında, denizinde, egemenliğinde gözümüz yoktur, sadece vatanımızı ve haklarımızı korumaya çalışıyoruz."
06.03.2021 14:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiçbir ülkenin toprağında, denizinde, egemenliğinde gözümüz yoktur, sadece vatanımızı ve haklarımızı korumaya çalışıyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiçbir ülkenin toprağında, denizinde, egemenliğinde gözümüz yoktur, sadece vatanımızı ve haklarımızı korumaya çalışıyoruz." - İSTANBUL
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