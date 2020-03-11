Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hiçbir virüs bizim tedbirlerimizden daha güçlü değildir - Son Dakika
Son Dakika Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hiçbir virüs bizim tedbirlerimizden daha güçlü değildir - Son Dakika Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hiçbir virüs bizim tedbirlerimizden daha güçlü değildir

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hiçbir virüs bizim tedbirlerimizden daha güçlü değildir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hiçbir virüs bizim tedbirlerimizden daha güçlü değildir, System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs (Kovid-19) konusunda, "Türkiye inşallah bu sıkıntıyı herhangi bir kayıp vermeden atlatacaktır, temennimiz budur. Hiçbir virüs bizim tedbirlerimizden daha güçlü değildir." dedi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Avrupa'dan gelen bir vatandaşta, yapılan tetkikler sonucunda koronavirüs tespit edildiğini belirterek, genel sağlık durumu iyi olan bu vatandaşın tedavisinin sürdüğünü, ailesi ve yakın çevresinin de izlemeye alındığını söyledi.

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Cumhurbaşkanı, Türkiye, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 12:01 
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