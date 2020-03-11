Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hiçbir virüs bizim tedbirlerimizden daha güçlü değildir - Son Dakika
Son Dakika Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hiçbir virüs bizim tedbirlerimizden daha güçlü değildir - Son Dakika Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hiçbir virüs bizim tedbirlerimizden daha güçlü değildir

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hiçbir virüs bizim tedbirlerimizden daha güçlü değildirView on euronews.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hiçbir virüs bizim tedbirlerimizden daha güçlü değildirView on euronews

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hiçbir virüs bizim tedbirlerimizden daha güçlü değildir

Recep Tayyip Erdoğan, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 02:27 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye'de tespit edilen koronavirüs vakasıyla ilgili ilk açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a koronavirüse karşı termal kameralı koruma Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Babacan'ın partisine ilk yorum: Sonu hüsran olacak Son dakika: Bulgaristan'da bir Türk vatandaşı koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2020 21:02:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hiçbir virüs bizim tedbirlerimizden daha güçlü değildir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]