Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiçkimse Batılı ülkelerde artan İslamofobia, antisemitizme, mülteci ve...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiçkimse Batılı ülkelerde artan İslamofobia, antisemitizme, mülteci ve yabancı karşıtlığına bigane kalamaz."
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 01:04 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiçkimse Batılı ülkelerde artan İslamofobia, antisemitizme, mülteci ve yabancı karşıtlığına bigane kalamaz."
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