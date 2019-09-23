Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiçkimse Batılı ülkelerde artan İslamofobia, antisemitizme, mülteci ve...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiçkimse Batılı ülkelerde artan İslamofobia, antisemitizme, mülteci ve...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiçkimse Batılı ülkelerde artan İslamofobia, antisemitizme, mülteci ve yabancı karşıtlığına bigane kalamaz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiçkimse Batılı ülkelerde artan İslamofobia, antisemitizme, mülteci ve yabancı karşıtlığına bigane kalamaz."

Recep Tayyip Erdoğan, Politika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 01:04 Kaynak: AA
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