Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hindistan Başbakanı Modi ile görüştü
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- Görüşmeden detaylar Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya'nın Osaka kentinde devam eden G20 Zirvesi'nin ikinci gününde Hindistan Başbakanı Modi ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 06:29 Kaynak: AA
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