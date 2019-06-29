Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hindistan Başbakanı Modi ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hindistan Başbakanı Modi ile görüştü

54 dakika önce

- Görüşmeden detaylar Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya'nın Osaka kentinde devam eden G20 Zirvesi'nin ikinci gününde Hindistan Başbakanı Modi ile görüştü.

- Görüşmeden detaylar Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya'nın Osaka kentinde devam eden G20 Zirvesi'nin ikinci gününde Hindistan Başbakanı Modi ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hindistan Başbakanı Modi ile görüştü
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 06:29 Kaynak: AA
Türkiye, Japonya, Hindistan, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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