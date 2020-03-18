Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Hindistan Borsası'nın yüzde 18, Japonya'nın yüzde 20, Amerika'nın yüzde 21,... - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hindistan Borsası'nın yüzde 18, Japonya'nın yüzde 20, Amerika'nın yüzde 21,...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hindistan Borsası'nın yüzde 18, Japonya'nın yüzde 20, Amerika'nın yüzde 21, İngiltere'nin yüzde 22, Almanya'nın 26, İtalya'nın yüzde 32 değer kaybettiği 28 Şubat-16 Mart tarihleri arasında, bizim kaybımız yüzde 17'de kaldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hindistan Borsası'nın yüzde 18, Japonya'nın yüzde 20, Amerika'nın yüzde 21, İngiltere'nin yüzde 22, Almanya'nın 26, İtalya'nın yüzde 32 değer kaybettiği 28 Şubat-16 Mart tarihleri arasında, bizim kaybımız yüzde 17'de kaldı. " - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 07:03 Kaynak: İHA
Son Dakika Son Dakika: Koronavirüs toplantısı sonrasında konuşan Cumhurbaşkanı, evlerde kalınması tavsiyesinde bulundu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı destek paketine ekonomi dünyasından ilk yorum Bakan Albayrak'tan koronavirüs tedbirleriyle ilgili yeni açıklama: İhtiyaç duyulan yeni adımlar da devreye girecek ABD, koronavirüs nedeniyle Türkiye'deki konsolosluk işlemlerini durdurdu