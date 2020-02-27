Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hindistan katliamların cirit attığı bir ülke haline geldi. - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Hindistan katliamların cirit attığı bir ülke haline geldi. - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hindistan katliamların cirit attığı bir ülke haline geldi.

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hindistan katliamların cirit attığı bir ülke haline geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hindistan katliamların cirit attığı bir ülke haline geldi. Hindular Müslüman katliamı yapıyor." - ANKARA

Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 03:28 Kaynak: İHA
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