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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hindistan katliamların cirit attığı bir ülke haline geldi.
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hindistan katliamların cirit attığı bir ülke haline geldi.
Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 03:28 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hindistan katliamların cirit attığı bir ülke haline geldi. Hindular Müslüman katliamı yapıyor." - ANKARA
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