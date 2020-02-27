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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hindistan şu anda katliamların cirit attığı bir hale ülke geldi.
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hindistan şu anda katliamların cirit attığı bir hale ülke geldi.
Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 03:28 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hindistan şu anda katliamların cirit attığı bir hale ülke geldi. Müslüman katliamı yapıyor Hindular. Bunlar nasıl olacak da dünya barışına imkan verecek, destek verecek? Mümkün değil."
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