Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hindistan şu anda katliamların cirit attığı bir hale ülke geldi. - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Hindistan şu anda katliamların cirit attığı bir hale ülke geldi. - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hindistan şu anda katliamların cirit attığı bir hale ülke geldi.

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hindistan şu anda katliamların cirit attığı bir hale ülke geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hindistan şu anda katliamların cirit attığı bir hale ülke geldi. Müslüman katliamı yapıyor Hindular. Bunlar nasıl olacak da dünya barışına imkan verecek, destek verecek? Mümkün değil."

Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 03:28 Kaynak: AA
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