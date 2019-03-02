Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Hindistan ve Pakistan Arasındaki Gerginlik) Gerilimi Tırmandırmanın,...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Hindistan ve Pakistan Arasındaki Gerginlik) Gerilimi Tırmandırmanın,...

57 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Hindistan ve Pakistan arasındaki gerginlik) Gerilimi tırmandırmanın, yangına körükle gitmenin kimseye faydası yoktur.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Hindistan ve Pakistan arasındaki gerginlik) Gerilimi tırmandırmanın, yangına körükle gitmenin kimseye faydası yoktur."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 05:03 Kaynak: AA

Pakistan, Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan, Politika
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