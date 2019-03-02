Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Hindistan ve Pakistan arasındaki gerginlik) Gerilimi tırmandırmanın, yangına körükle gitmenin kimseye faydası yoktur."

Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

TBMM Başkanvekili Bilgiç, AK Partili Adaylara Çıkıştı: Burada Ne İşiniz Var?