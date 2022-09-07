Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hırvatistan'a geldi

Burada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran , Zagreb Büyükelçisi Mustafa Babür Hızlan ve eşi Emel Hızlan, Hırvatistan'ın Ankara Büyükelçisi Hrvoje Cvitanovic, Hırvatistan Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Bartol Simunic, Hırvatistan Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Frano Matusic, Hırvatistan Dışişleri Bakanlığı Çok Taraflı İlişkiler Genel Müdürü Sebastian Rogac ve Cumhurbaşkanlığı Protokol Genel Müdürü Dragana Podner karşıladı.

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Hırvatistan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

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