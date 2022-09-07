Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hırvatistan'a geldi - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hırvatistan'a geldi

07.09.2022 20:20

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile Balkan turunun son durağı Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'e geldi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile Balkan turunun son durağı Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'e geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak, TSİ 21.05'te Zagreb Franjo Tudjman Uluslararası Havalimanı'na indi.

Burada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Zagreb Büyükelçisi Mustafa Babür Hızlan ve eşi Emel Hızlan, Hırvatistan'ın Ankara Büyükelçisi Hrvoje Cvitanovic, Hırvatistan Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Bartol Simunic, Hırvatistan Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Frano Matusic, Hırvatistan Dışişleri Bakanlığı Çok Taraflı İlişkiler Genel Müdürü Sebastian Rogac ve Cumhurbaşkanlığı Protokol Genel Müdürü Dragana Podner karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar da Zagreb'e geldi.

Havalimanından ayrılan Erdoğan ve beraberindeki heyet, konaklayacakları otele geçti.

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Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Hırvatistan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

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