Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hırvatistan Büyükelçisini Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hırvatistan Büyükelçisini Kabul Etti

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hırvatistan Büyükelçisini kabul ettiANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hırvatistan Büyükelçisi Hrvoje Cvitanovic'i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hırvatistan Büyükelçisini kabul etti

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hırvatistan Büyükelçisi Hrvoje Cvitanovic'i kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşen kabulde Büyükelçi Hrvoje Cvitanovic, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu taktim etti. Büyükelçi Cvitanovic'in mahiyetindeki elçilik çalışanlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taktim etmesi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 06:08 Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanı, Hırvatistan, Politika
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