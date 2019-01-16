Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitaroviç'i Resmi Törenle Karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitaroviç'i Resmi Törenle Karşıladı

29 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitaroviç'i resmi törenle karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitaroviç'i resmi törenle karşıladı

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 04:57 Kaynak: İHA

Politika
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