Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitaroviç'i Resmi Törenle Karşıladı
29 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitaroviç'i resmi törenle karşıladı.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 04:57 Kaynak: İHA
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