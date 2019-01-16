Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar-Kitaroviç ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar-Kitaroviç ile Görüştü

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar-Kitaroviç ile görüştüANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar-Kitaroviç ile baş başa görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar-Kitaroviç ile görüştü

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar-Kitaroviç ile baş başa görüştü

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 05:47 Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanı, Hırvatistan, Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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