Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar-Kitaroviç ile Görüştü
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar-Kitaroviç ile görüştüANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar-Kitaroviç ile baş başa görüştü.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 05:47 Kaynak: İHA
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