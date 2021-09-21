Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanoviç ile bir araya geldi - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanoviç ile bir araya geldi.

Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurulu Toplantısı için ABD'nin New York kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanoviç ile Türkevi'nde bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı. Görüşmede, Hırvatistan heyetinin yanı sıra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da hazır bulundu.

(Derya Yetim/İHA)