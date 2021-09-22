Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hırvatistan ve Bulgaristan eski cumhurbaşkanları ile görüştü - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hırvatistan eski Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar ve Bulgaristan eski Cumhurbaşkanı Petar Stoyonov ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurulu Toplantısı ve Türkevi'nin açılışı için geldiği ABD'nin New York kentinde ikili görüşmelerinde devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hırvatistan eski Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar ve Bulgaristan eski Cumhurbaşkanı Petar Stoyonov ile görüştü.

(İHA)