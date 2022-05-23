Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hızırreis Denizaltısı Havuza Çekme ve Selmanreis Denizaltısı İlk Kaynak Töreni'ne katıldı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hızırreis Denizaltısı Havuza Çekme ve Selmanreis Denizaltısı İlk Kaynak Töreni'ne katıldı

23.05.2022 13:23

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Selmanreis Denizaltısı'na ilk kaynağı yapması Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışanlarla birlikte fotoğraf çektirmesi Hızırreis Denizaltısı Havuza Çekme töreninin başlaması Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması KOCAELİ...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Selmanreis Denizaltısı'na ilk kaynağı yapması

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışanlarla birlikte fotoğraf çektirmesi

Hızırreis Denizaltısı Havuza Çekme töreninin başlaması

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması KOCAELİ - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gölcük Tersane Komutanlığında Hızırreis Denizaltısı Havuza Çekme ve Selmanreis Denizaltısı İlk Kaynak Töreni'ne katıldı. (3)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hızırreis Denizaltısı Havuza Çekme ve Selmanreis Denizaltısı İlk Kaynak Töreni'ne katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hızırreis Denizaltısı Havuza Çekme ve Selmanreis Denizaltısı İlk Kaynak Töreni'ne katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hızırreis Denizaltısı Havuza Çekme ve Selmanreis Denizaltısı İlk Kaynak Töreni'ne katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hızırreis Denizaltısı Havuza Çekme ve Selmanreis Denizaltısı İlk Kaynak Töreni'ne katıldı

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hızırreis Denizaltısı Havuza Çekme ve Selmanreis Denizaltısı İlk Kaynak Töreni'ne katıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hızırreis Denizaltısı Havuza Çekme ve Selmanreis Denizaltısı İlk Kaynak Töreni'ne katıldı - Son Dakika
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