Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Selmanreis Denizaltısı'na ilk kaynağı yapması
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışanlarla birlikte fotoğraf çektirmesi
Hızırreis Denizaltısı Havuza Çekme töreninin başlaması
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması KOCAELİ - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gölcük Tersane Komutanlığında Hızırreis Denizaltısı Havuza Çekme ve Selmanreis Denizaltısı İlk Kaynak Töreni'ne katıldı. (3)
Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hızırreis Denizaltısı Havuza Çekme ve Selmanreis Denizaltısı İlk Kaynak Töreni'ne katıldı - Son Dakika