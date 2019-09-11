Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hizmet söz konusu olduğunda hiç bir belediye başkanının partisine bakmadık"
Son Dakika Güncel Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hizmet söz konusu olduğunda hiç bir belediye başkanının partisine bakmadık"

44 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Büyükşehir Belediye Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Büyükşehir Belediye Başkanları Toplantısı'nda konuştu. (2)

Erdoğan: "Kanun değişikliği gereken konuları Mecliste, kararname gereken konuları Cumhurbaşkanlığında, diğer idari düzenlemeleri ilgili kurumlarımızda çalışabiliriz. Önemli olan bu sürece tüm belediye başkanlarımızın ve partilerinin samimi destek vermeleridir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hizmet söz konusu olduğunda hiç bir belediye başkanının partisine bakmadık

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 02:33 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP'li büyükşehir belediye başkanları toplandı
Büyükşehir belediye başkanlarına konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, işten çıkarmaları eleştirdi 30 başkandan 29'u Beştepe'deydi! Sadece Lütfü Savaş katılamadı Son Dakika: AYM'den Wikipedia hamlesi: Yasak başvurusu genel kurula sevk edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.9.2019 15:18:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hizmet söz konusu olduğunda hiç bir belediye başkanının partisine bakmadık"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]