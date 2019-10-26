Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hizmet ve icraat noktasında herkesin yanında olduk bununla birlikte...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hizmet ve icraat noktasında herkesin yanında olduk bununla birlikte Fenerbahçe'nin gönül dünyamızdaki yeri asla değişmedi.
Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 03:06 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hizmet ve icraat noktasında herkesin yanında olduk bununla birlikte Fenerbahçe'nin gönül dünyamızdaki yeri asla değişmedi."
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