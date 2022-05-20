Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile görüştü - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile görüştü

20.05.2022 15:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile görüştü

Metin BaşarİSTANBUL (İHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası yaptığı açıklamada, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurmuştu.

Metin Başar

İSTANBUL (İHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası yaptığı açıklamada, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurmuştu.

Edinilen bilgiye göre, görüşmede, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik talebi başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvuruları konusunda Türkiye'nin meşru endişeleri ve haklı beklentileri bulunduğunu belirtti.

Bu ülkelerin terör örgütü PKK/ YPG güdümündeki şahıslarla ve sözde kuruluşlarla temaslarına ve Avrupa Birliğinin de terör örgütleri listesinde yer alan yapılara verdikleri desteğe işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunun İttifak dayanışmasına ve ikili ilişkilerin ruhuna aykırı olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya ve İsveç'in de üye olmaları halinde bu dayanışma ruhuna uygun olarak söz konusu terör örgütleriyle tüm ilişkilerini sona erdirmelerini beklemenin Türkiye'nin en doğal hakkı olduğunu ifade etti.

(İHA)

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Kaynak: İHA

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