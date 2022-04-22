CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN HOLLANDA BAŞBAKANI RUTTE İLE TELEFON GÖRÜŞMESİ YAPTI - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Ukrayna- Rusya savaşı başta olmak üzere bölgesel konular ve Türkiye-Hollanda ilişkilerini geliştirecek adımlar ele alındı.