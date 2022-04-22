CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN HOLLANDA BAŞBAKANI RUTTE İLE TELEFON GÖRÜŞMESİ YAPTI - Son Dakika
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN HOLLANDA BAŞBAKANI RUTTE İLE TELEFON GÖRÜŞMESİ YAPTI

22.04.2022 19:13
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN HOLLANDA BAŞBAKANI RUTTE İLE TELEFON GÖRÜŞMESİ YAPTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Ukrayna- Rusya savaşı başta olmak üzere bölgesel konular ve Türkiye-Hollanda ilişkilerini geliştirecek adımlar ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, İstanbul Süreci'nin Ukrayna'daki savaşın sonlanmasına ve krizin aşılmasına yönelik gayretlerde en muteber ve en kestirme çıkış yolu olma vasfını halen koruduğuna dikkati çekti.Özellikle insani koridorlar konusunda hem Rusya hem de Ukrayna makamları nezdinde girişimlerine devam ettiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaşın durdurulması ve küresel etkilerinin azaltılması amacıyla atılacak adımlara dair temasların sürdürülmesinde fayda gördüğünü ifade etti.


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Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Hollanda, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN HOLLANDA BAŞBAKANI RUTTE İLE TELEFON GÖRÜŞMESİ YAPTI - Son Dakika


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