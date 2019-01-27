Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hortumun Antalya'ya zararı 100 milyon
1 saat önce
AK Parti Antalya Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, son günlerdeki doğal afetler nedeniyle Antalya'da meydana gelen zararın 100 milyon lira olduğunu söyledi.
AK Parti Antalya
Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan
, son günlerdeki doğal afetler nedeniyle Antalya'da meydana gelen zararın 100 milyon lira olduğunu söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 03:43
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