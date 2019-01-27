Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hortumun Antalya'ya zararı 100 milyon

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hortumun Antalya'ya zararı 100 milyon

1 saat önce

AK Parti Antalya Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, son günlerdeki doğal afetler nedeniyle Antalya'da meydana gelen zararın 100 milyon lira olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hortumun Antalya'ya zararı 100 milyon, System.String[]
AK Parti Antalya Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, son günlerdeki doğal afetler nedeniyle Antalya'da meydana gelen zararın 100 milyon lira olduğunu söyledi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 03:43 

Ekonomi
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