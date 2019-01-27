Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hortumun Zararı 100 Milyon Tl"
34 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hortumun zararı 100 milyon TL"ANTALYA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hortum ve fırtınanın Antalya'ya verdiği maddi hasarın 100 milyon TL civarında olduğunun tahmin edildiğini belirterek " gereken yapılacaktır" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Hortumun zararı 100 milyon TL"
ANTALYA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, hortum ve fırtınanın Antalya
'ya verdiği maddi hasarın 100 milyon TL civarında olduğunun tahmin edildiğini belirterek " gereken yapılacaktır" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin belediye başkan adaylarının tanıtım toplantısı için geldiği Antalya'da yaptığı konuşmada, hortum gibi önüne gelen her şeyi yıkan sert rüzgarlar insan tedbirini aşan afetler dünyanın her yerinde olduğu gibi Türkiye
'de de yaşandığını belirterek Antalya'ya geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Zararın 100 milyon TL civarında olduğunu söyleyen Erdoğan yapılması gereken ne varsa gereğinin yerine getirileceğini söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 04:07 Kaynak: İHA
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