Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hristiyan Suriye vatandaşlarının yaşadığı bölgeye önce roket atıp, ardından...
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Hristiyan Suriye vatandaşlarının yaşadığı bölgeye önce roket atıp, ardından...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hristiyan Suriye vatandaşlarının yaşadığı bölgeye önce roket atıp, ardından...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hristiyan Suriye vatandaşlarının yaşadığı bölgeye önce roket atıp, ardından 'Türkiye sivilleri bombalıyor' diye ortalığı ayağa kaldırmaya kalktılar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hristiyan Suriye vatandaşlarının yaşadığı bölgeye önce roket atıp, ardından 'Türkiye sivilleri bombalıyor' diye ortalığı ayağa kaldırmaya kalktılar. Bombayı atan sizsiniz."

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 01:41 Kaynak: AA
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