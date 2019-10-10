Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hristiyan Suriye vatandaşlarının yaşadığı bölgeye önce roket atıp, ardından...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hristiyan Suriye vatandaşlarının yaşadığı bölgeye önce roket atıp, ardından 'Türkiye sivilleri bombalıyor' diye ortalığı ayağa kaldırmaya kalktılar.
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 01:41 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hristiyan Suriye vatandaşlarının yaşadığı bölgeye önce roket atıp, ardından 'Türkiye sivilleri bombalıyor' diye ortalığı ayağa kaldırmaya kalktılar. Bombayı atan sizsiniz."
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