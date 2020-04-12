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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hristiyan vatandaşlarımızı, en önemli yortularından biri olan Paskalya...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hristiyan vatandaşlarımızı, en önemli yortularından biri olan Paskalya münasebetiyle en içten duygularımla tebrik ediyorum"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hristiyan vatandaşlarımızı, en önemli yortularından biri olan Paskalya münasebetiyle en içten duygularımla tebrik ediyorum"
Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 01:06 Kaynak: AA
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