Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hudutlarımızın Korunmasına Gösterdiğimiz Hassasiyeti Ülkemizin Ürettiği...
2 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hudutlarımızın korunmasına gösterdiğimiz hassasiyeti ülkemizin ürettiği verilerin korunmasına aynen göstermek durumundayız. Bugün siber saldırılar ve açıklar, devletin güvenliği ile kişi mahremiyetini ihlal eden en büyük tehditlerdendir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Hudutlarımızın korunmasına gösterdiğimiz hassasiyeti ülkemizin ürettiği verilerin korunmasına aynen göstermek durumundayız. Bugün siber saldırılar ve açıklar, devletin güvenliği ile kişi mahremiyetini ihlal eden en büyük tehditlerdendir."
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 02:43 Kaynak: AA
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