Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hukuk eşittir kanun değildir - Son Dakika
Son Dakika Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hukuk eşittir kanun değildir - Son Dakika Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hukuk eşittir kanun değildir

6 saat önce

"Kadına şiddet başta olmak üzere sıkıntısını yaşadığımız pek çok sorunun çözümü, aile kurumunun güçlendirilmesinden geçiyor." diyen Erdoğan,"Tüm yargı dünyasına sesleniyorum, kanun sayfaları arasındaki maddelere değil vicdanınızın sesine kulak verin. Hukuk eşittir kanun değildir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hukuk eşittir kanun değildir, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülkedeki engelli memur sayısının kendilerinden önceki döneme nazaran on kat arttığını söyledi. Erdoğan, Berfin Özek'in yüzüne asit döken sanığa verilen cezaya ilişkin olarak da "Adaletin tecellisini hakta, hukukta arayın. Hukuk eşittir kanun değildir." dedi.


Engelliler ile devlet korumasındaki gençlerin kamuya atama töreninde konuşan Erdoğan, "Bu ülkede yaşayan her birey gibi engellilere ve devlet korumasında yetişen gençlerimize sahip çıkıyor, kendilerini en iyi geleceğe hazırlamaya çalışıyoruz. Ülkemizdeki engelli memur sayısı bizden önceki döneme göre yaklaşık 10 kat artışla 56 bin 500 kişiye ulaştı." dedi.

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Memur, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 05:06 
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