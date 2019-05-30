Cumhurbaşkanı Erdoğan, hukuk fakültelerinin eğitim süresinin 5 yıla çıkartılacağını, kontenjanların...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hukuk fakültelerinin eğitim süresinin 5 yıla çıkartılacağını, kontenjanların ise azaltılacağını bildirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 02:47 Kaynak: AA
, hukuk fakültelerinin eğitim süresinin 5 yıla çıkartılacağını, kontenjanların ise azaltılacağını bildirdi.
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan Yargı Reformu Paketi'ni açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Avukatlara yeşil pasaport ve sınav geliyor
Görüntü bugün Türkiye'de çekildi! Sıcaktan asfalt eridi
Etek boyu tartışmasının kahramanı kadın avukat, aynı etekle adliyede poz verdi