Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hukuk fakültelerinin eğitim süresinin 5 yıla çıkartılmasını planlıyoruz"
1 saat önce
- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Yargı Reformu Stratejisi Programı'na katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 03:54 Kaynak: AA
150 yıl sonra görülen 'kandamlası' bitkisine özel koruma
Cumhurbaşkanı Erdoğan Yargı Reformu Paketi'ni açıkladı
Mastercard: Masterpass hizmeti Mastercard Europe SA'ya devredildi
The Taste Türkiye'de büyük gerginlik! Rafet şef, kadın yarışmacısına demediğini bırakmadı