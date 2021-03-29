Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hukuktan ekonomiye uzanan reform programlarımızın takvimlerine uygun şekilde yürümesini sağlayacağız" - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan : "Hukuktan ekonomiye uzanan reform programlarımızın takvimlerine uygun şekilde yürümesini sağlayacağız."

Erdoğan: "Yeni anayasa süreci, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin tahkimi açısından da bir fırsat olacaktır."

Erdoğan: "Yeni anayasa hazırlama sürecinin mümkün olan en geniş uzlaşmayla yürümesi ve ortaya çıkan metnin de 84 milyonu kucaklaması şarttır."