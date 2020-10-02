Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hukukun üstünlüğü yerine üstünlerin hukukunun yürürlükte olduğu dönemler... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hukukun üstünlüğü yerine üstünlerin hukukunun yürürlükte olduğu dönemler...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Bu ülke, geçmişte yapanın yanına kar kaldığı, darbecilerden eli kanlı katillere kadar birilerinden hesap sorulamadığı dönemler yaşamıştır.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Bu ülke, geçmişte yapanın yanına kar kaldığı, darbecilerden eli kanlı katillere kadar birilerinden hesap sorulamadığı dönemler yaşamıştır."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hukukun üstünlüğü yerine üstünlerin hukukunun yürürlükte olduğu dönemler artık geride kalmıştır."
Erdoğan: "Yargımız nasıl 15 Temmuz'un hesabını soruyorsa bölücü örgütün uzantılarından da 6-8 Ekim olayları ve çukur eylemlerinin hesabını soruyor."
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