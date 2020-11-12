Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aselsan Yeni Sistem Tanıtımları ve Tesis Açılışları programına katıldı - Son Dakika

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aselsan Yeni Sistem Tanıtımları ve Tesis Açılışları programına katıldı
12.11.2020 18:50
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışları yapması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye takdimi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın toplu açılış yapması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aselsan'ın...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışları yapması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye takdimi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın toplu açılış yapması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aselsan'ın Gölbaşı'ndaki yerleşkesinde, Aselsan Yeni Sistem Tanıtımları ve Tesis Açılışları programına katıldı.
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