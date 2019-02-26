Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hükümete Muhalefet Etmekle Millete İhanet Etmek Arasındaki O Çok Önemli...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hükümete muhalefet etmekle millete ihanet etmek arasındaki o çok önemli çizgiyi dahi aşabiliyorlar.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hükümete muhalefet etmekle millete ihanet etmek arasındaki o çok önemli çizgiyi dahi aşabiliyorlar. Son 17 yılda biz bunun örneğini defalarca gördük, yaşadık, tecrübe ettik."
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 03:40 Kaynak: AA
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