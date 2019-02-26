Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hükümete Muhalefet Etmekle Millete İhanet Etmek Arasındaki O Çok Önemli...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hükümete Muhalefet Etmekle Millete İhanet Etmek Arasındaki O Çok Önemli...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hükümete muhalefet etmekle millete ihanet etmek arasındaki o çok önemli çizgiyi dahi aşabiliyorlar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hükümete muhalefet etmekle millete ihanet etmek arasındaki o çok önemli çizgiyi dahi aşabiliyorlar. Son 17 yılda biz bunun örneğini defalarca gördük, yaşadık, tecrübe ettik."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 03:40 Kaynak: AA

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