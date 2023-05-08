Cumhurbaşkanı Erdoğan, mitinge gelmek için metronun merdivenlerini yürüyerek çıkan Hüseyin Bayraktar'la telefonda görüştü - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, mitinge gelmek için metronun merdivenlerini yürüyerek çıkan Hüseyin Bayraktar'la telefonda görüştü

09.05.2023 00:54

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük İstanbul Mitingi'ne katılmak için metronun merdivenlerini yürüyerek çıktığı görüntülerle gündeme gelen 85 yaşındaki Hüseyin Bayraktar'la bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede Erdoğan, "Hüseyin amca seni bu merdivenlerde yürütenlerden pazar günü bir hesap sormamız lazım" dedi.

AK Parti'nin Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirdiği Büyük İstanbul Mitingi'ne gitmek için metronun merdivenlerini yürüyerek çıkan 85 yaşındaki Hüseyin Bayraktar, gündem olmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bayraktar'la telefonda görüştü.

"PAZAR GÜNÜ HESAP SORMAMIZ LAZIM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ mitingleri dönüşünde uçakta görüştüğü Hüseyin Bayraktar'a "Hüseyin amca seni bu merdivenlerde yürütenlerden pazar günü bir hesap sormamız lazım" dedi.

"SEN O MERDİVENLERDEN ÇIKMAYI BAŞARDIN"

"Biz bunları benim Hüseyin amcalarımı böyle yaya yürütsünler diye yapmadık" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her ne kadar onlar seni o yürüyen merdivenlerden çıkarmadılarsa da sen yine de o merdivenlerden çıkmayı başardın" diye konuştu.

"ALLAH SENİ BAŞIMIZDAN EKSİK ETMESİN"

Hüseyin Bayraktar ise, "Allah seni başımızdan eksik etmesin. Dualarımız sizinle. Memleketimize iyi hizmetler ediyorsunuz. Çok koşturuyorsun. Memleketimiz senin sayende şahlandı" dedi.

ERDOĞAN'I EVİNE DAVET ETTİ

Hüseyin Bayraktar'ın kendisini evine davet etmesi üzerine ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu seçimi bir atlatalım hayırlısıyla inşallah, ondan sonra buluşuruz" diye karşılık verdi.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Genel Cumhurbaşkanı Erdoğan, mitinge gelmek için metronun merdivenlerini yürüyerek çıkan Hüseyin Bayraktar'la telefonda görüştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, mitinge gelmek için metronun merdivenlerini yürüyerek çıkan Hüseyin Bayraktar'la telefonda görüştü - Son Dakika
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