Cumhurbaşkanı erdoğan, husumetli ailelerin 'barış' yemeğine telefonla bağlandı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan Diyarbakır 'ın Ergani ilçesinde husumetli 4 aile için düzenlenen 'barış' yemeğine telefonla bağlanarak, "Ne varsa barışta var" mesajı verdi.Ergani ilçesinde 2011 yılında kız kaçırma meselesi nedeniyle yaşanan tartışmaya akrabaların da katılmasıyla büyüyen ve 8 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan olay nedeniyle Gül, Kaplan, Kahraman ve Karaduman aileleri arasında husumet oluştu. Bazı ailelerin farklı şehirlere göç etmesine neden olan husumet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın araya girmesiyle son buldu.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 8 Eylül günü yaptığı Malatya ziyareti sırasında Güllü Karaduman'ın 3 kız kardeşiyle birlikte aileler arasındaki husumeti anlatması üzerine eski Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Hasan Basri Güzeloğlu 'nu arayarak ailelerin barıştırılmasını istedi. Yaklaşık iki hafta süren çabaların ardından husumet nedeniyle farklı illere göç eden aileler bir araya getirildi.Husumetli ailelerin barıştırılması için Ergani ilçesinde düzenlenen barış yemeğine eski Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Hasan Basri Güzeloğlu, ilçe protokolü ile husumetli ailelerin fertleri katıldı.'İSLAM BARIŞ DİNİDİR'Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan barış yemeğine telefonla bağlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Öncelikle Gül, Karaduman, Kaplan, Kahraman ailelerini bu mübarek Cuma gününde Cuma namazını kıldığımız bu saatte en kalbi duygularla selamlıyorum. Değerli kardeşlerim bildiğiniz gibi bizim dinimiz İslam, barış dinidir ve Arapçada 'Sin' kelimesi İslam'ın köküdür barış anlamına gelir. Sizler bugün elhamdülillah böyle bir barışı gerçekleştirdiğiniz için sizleri şahsım milletim adına en kalbi duygularla selamlıyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. Çünkü ne varsa barışta var. Yine sevgili Peygamberimizin özellikle barış üzerinde birçok hadisi şerifi var. Bunlardan bir tanesi korkutucu olmayınız müjdeleyici olunuz ve ben inanıyorum ki sizlerde bugüne kadar şu veya bu nedenle yazılmış olan bu süreci geride bırakıp bundan sonra ayeti kerimede Rabbimizin buyurduğu gibi 'Müminler ancak kardeştir' dolayısıyla kardeşlerin arasında bu tür dargınlık kırgınlık olmaz olmamalı. Şimdi sizler de inşallah bu kardeşliğinizin, kardeşliğimizin görevini bundan sonraki süreçte yerine getirerek Rabbimin yarattığı Rabbimin emrettiği gibi yaşarsanız bizleri de aileleri de mutlu etmiş olursunuz. Bu mübarek Cuma gününde de sizlere kalbi selamlarımı gönderiyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. Rabbim aranızdaki muhabbeti arttırsın daim kılsın" dedi.Programda konuşan Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Hasan Basri Güzeloğlu, İslam'ın bir barış ve esenlik dini olduğunu söyledi. Vali Güzeloğlu, "Bu hayırlı işin en başından beri meselenin barışa dönmesinde, iki ailenin bu husumetinin giderilmesinde ve böylesi bir kardeşlik zeminin tesis edilmesinde saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın çok yakın takibi arzusu ve isteği vardı. Biraz önce de sağ olsunlar itham ederek bu barışın tamama ermesine katkıda bir kez daha bulundu. Rabbim ondan razı olsun. Şüphesiz burada teşekkür etme noktasında saygıdeğer Bakanımız Bekir Bozdağ beyefendiye de ayrı bir başlık açmamız lazım. İlk günden itibaren Sayın Bakanımız bu meselenin sonucuna ermesinde barışın gerçekleşmesinde bir kardeşlik ruhu içerisinde her an ve her zaman bizimle birlikte oldu. Adım adım adeta gelişmeleri takip etti ve bugün de yoğun gündemine rağmen aramıza geldi. Kendilerine teşekkür ediyoruz Ergani'mize hoş geldiniz diyoruz" diye konuştu.'BARIŞTAN VE KARDEŞLİKTEN DAHA GÜZEL BİR ŞEY YOKTUR'Vali Güzeloğlu'nun ardından söz alan Bekir Bozdağ ise barış ve kardeşlikten daha değerli bir şey olmadığına dikkat çekerek, şunları söyledi"İnsanların birbirini sevmesi, sayması, değer vermesi, yüceltmesi kadar güzel bir şey yoktur. Biz birbirimizi seversek, sayarsak, yüceltirsek esasında kendimizi yükseltmiş kendimizi daha iyi bir noktaya taşımış oluruz. Barıştan ve kardeşlikten sevgiden ve saygıdan daha güzel şey yoktur. Allah tekrar kardeşliğimizi, sevgimizi saygımızı artırsın."Taraflar arasındaki husumet, barış yemeğinin ardından sona erdi.

