Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Ankara'da pilotlar karşıladı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'dan Ankara'ya dönüşü esnasında Ankara Esenboğa Havalimanı'nda pilotlar tarafından karşılandı. Eşi Emine Erdoğan ile birlikte pilotları selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, pilotların Dünya Pilotlar Gününü kutladıktan sonra hatıra fotoğrafı çektirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, havaalanında kendisini karşılayan pilotların Dünya Pilotlar Gününü kutladı.

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