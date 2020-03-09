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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Brüksel'de Türk vatandaşları karşıladı
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, günübirlik çalışma ziyareti kapsamında geldiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de Türk vatandaşları tarafından karşılandı. Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 07:51 Kaynak: DHA
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