Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Brüksel'de Türk vatandaşları karşıladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Brüksel'de Türk vatandaşları karşıladı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Brüksel'de Türk vatandaşları karşıladı

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, günübirlik çalışma ziyareti kapsamında geldiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de Türk vatandaşları tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Brüksel'de Türk vatandaşları karşıladı, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, günübirlik çalışma ziyareti kapsamında geldiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de Türk vatandaşları tarafından karşılandı.

Görüntü Dökümü

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-Erdoğan'ın gelişi

-Vatandaşlara konuşma yapan Erdoğan

-Vatnadaşların görüntüleri

-Türk bayrakları


Recep Tayyip Erdoğan, Brüksel, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 09:02 Kaynak: DHA
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