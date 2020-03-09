Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Brüksel'de Türk vatandaşları karşıladı - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Brüksel'de Türk vatandaşları karşıladı
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, günübirlik çalışma ziyareti kapsamında geldiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de Türk vatandaşları tarafından karşılandı.
Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 09:02 Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, günübirlik çalışma ziyareti kapsamında geldiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de Türk vatandaşları tarafından karşılandı.
Görüntü Dökümü
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-Erdoğan'ın gelişi
-Vatandaşlara konuşma yapan Erdoğan
-Vatnadaşların görüntüleri
-Türk bayrakları
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