Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı e KKTC Başbakanı Ersin Tatar'ı kabul ediyor
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı e KKTC Başbakanı Ersin Tatar'ı kabul ediyorİSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan KKTC Başbakan'ı Ersin Tatar'ı kabul ediyor.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 06:30 Kaynak: İHA
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