Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı e KKTC Başbakanı Ersin Tatar'ı kabul ediyor
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı e KKTC Başbakanı Ersin Tatar'ı kabul ediyor

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı e KKTC Başbakanı Ersin Tatar'ı kabul ediyorİSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan KKTC Başbakan'ı Ersin Tatar'ı kabul ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı e KKTC Başbakanı Ersin Tatar'ı kabul ediyor
İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan KKTC Başbakan'ı Ersin Tatar'ı kabul ediyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü'nde KKTC Başbakanı Ersin Tatar'ı kabul ediyor. 15: 30'da başlayan görüşme şu sıralarda devam ediyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı e KKTC Başbakanı Ersin Tatar'ı kabul ediyor
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 06:30 Kaynak: İHA
Kıbrıs, Recep Tayyip Erdoğan, Ersin Tatar, Genel
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