Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Kabul Töreni'nin yapıldığı salonda askerler karşıladı
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Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kabul Töreni Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın askerler tarafından karşılanması ANKARA - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kabul Töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 29.10.2019 09:01 Kaynak: AA
Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kabul Töreni
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın askerler tarafından karşılanması ANKARA - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kabul Töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan törene katılan davetliler ile tokalaştı.
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