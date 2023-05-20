Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kız istemeye davet eden gence Erdoğan'ın verdiği cevap olay oldu: Kayınbaban bir yanlış yapmaz değil mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Rami Kütüphanesi'nde gençlerle bir araya geldi. Gençlerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir üniversite öğrencisi gençle girdiği diyalog dikkat çekti.

"BEKARSIN GALİBA"

Boğaziçi Üniversitesi İktisat ikinci sınıf öğrencisi Necati Işık, aynı zamanda bir firmada çalıştığını belirterek, "150 bin liralık evlilik paketi vaadiniz var. Malum. Vadesi de güzel, ödemesiz olması da güzel" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bekarsın galiba" diye araya girince salonda herkes güldü.

"İSTERİZ BE"

"Evet. Hayırlı işte acele etmemiz lazım." diyen genç, paketin bir an önce Meclis'ten geçmesini istedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan destek isteyen genç, "Siz bana desteği verirseniz benim maaş da var. Bir de bizim müstakbel kayınbaba sizi çok seviyor. Bu garibi sevindirir de bir ister misiniz?" diye sordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsteriz be! Gökten ne yağar ki yer kabul etmesin. Bir yanlış yapmaz değil mi?" şeklinde cevap verdi.