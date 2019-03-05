Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Mardin Heyecanla Bekliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Mardin Heyecanla Bekliyor

28 dakika önce

AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç, "Cumhurbaşkanımız Mardin'e geldiğinde hem Türkiye hem dünya ve hem de Mardin'e özgü açıklamaları oluyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Mardin Heyecanla Bekliyor, System.String[]
AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç, "Cumhurbaşkanımız Mardin'e geldiğinde hem Türkiye hem dünya ve hem de Mardin'e özgü açıklamaları oluyor. Bu anlamda Mardin heyecanla Cumhurbaşkanımızı bekliyor." dedi.

AK Parti Mardin İl Başkanlığı, 7 Mart'ta Mardin'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı miting için hazırlıklarını sürdürüyor.

Kılıç, il binasında yaptığı açıklamada, Mardin'de her ilçeden ve köylerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenecek miting için araç kaldırılacağını belirterek, kentin demokrasi şölenine hazır olduğunu söyledi.

Mardin halkı olarak çok heyecanlı ve tüm ilçe teşkilatlarıyla hummalı bir çalışma içinde olduklarını kaydeden Kılıç, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımız Mardin'e geldiğinde hem Türkiye hem dünya ve hem de Mardin'e özgü açıklamaları oluyor. Bu anlamda Mardin heyecanla Cumhurbaşkanımızı bekliyor. Hummalı çalışma ile Cumhurbaşkanımızı karşılayacağız. Tüm hemşehrilerimizi mitingimize bekliyoruz. Tüm ilçelerimizde milletvekillerimiz ve adaylarımız sahada. Bu demokrasi şölenine herkes davetli. Gün boyunca seçim koordinasyon merkezi önlerinde ve ilçelerde servislerimiz olacak."

AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Özkan da, "Gençlik kollarımız 10 ilçemizde vatandaşlarımızı mitingimize davet etmek üzere çalışmalarını sürdürüyor. Broşürlerimizi dağıtıyoruz ve çok olumlu geri dönüşler alıyoruz. O gün alanda güçlü bir şekilde yer alacağız." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 01:45 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, Mardin, Güncel
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