Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Netanyahu'ya benzeten Meral Akşener'e tepkiler çığ gibi büyüyor - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Netanyahu'ya benzeten Meral Akşener'e tepkiler çığ gibi büyüyor

18.05.2021 14:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Netanyahu'ya benzeten Meral Akşener'e tepkiler çığ gibi büyüyor, System.String[]

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısında, Filistin halkına insanlık dışı saldırılarda bulunan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu için ''Bir anlamda Sayın Erdoğan'ın İsrailli versiyonu'' dedi. Akşener'in bu çıkışı büyük tepki topladı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın kınama mesajlarıyla tepkilerini dile getirdiler.

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Gazze'de katliam yapan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan'a benzetti. Partisinin grup toplantısında konuşma yapan Akşener'in İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu için kullandığı "Gözümüzün önünde kadınlar, çocuklar katlediliyor. Bir anlamda Sayın Erdoğan'ın İsrailli versiyonu olan Netanyahu, siyasi rakiplerini baltalamak için sivillerin ve çocukların hayatlarına kastetmekten geri durmadı" ifadeleri büyük tepkiye yol açtı.

ALTUN'DAN SERT TEPKİ

Meral Akşener'in tepki çeken sözlerine ilk yanıt Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan geldi. Altun, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Sayın Cumhurbaşkanımızı eli kanlı bir katile benzetmek siyaset etmek değildir.'' sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Altun'un açıklamasının tamamı şu şekilde;

"Sayın Cumhurbaşkanımızı eli kanlı bir katile benzetmek siyaset etmek değildir. Bu benzetmeyi yapanlar aynı ifadeleri Mescid-i Aksa önündeki Filistinlilerin yanında kullansınlar. Onlara en güzel cevabı yine Filistinli kardeşlerimiz ve tüm gönül coğrafyamız verecektir. Yazık."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Netanyahu'ya benzeten Meral Akşener'e tepki

ÖMER ÇELİK: EN ŞİDDETLİ ŞEKİLDE KINIYORUZ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından açıklama yaparak, "İyi Parti Genel Başkanı Akşener'in Sn. Cumhurbaşkanımız hakkında kullandığı ifadeleri en şiddetli şekilde kınıyoruz. Cumhurbaşkanımızı, yaşlı, kadın çocuk çocuk demeden Filistinli Müslümanları katleden Netenyahu'ya benzetmek siyasi hayatımızdaki en büyük çirkinliklerden biridir." dedi.

NUMAN KURTULMUŞ: ŞİDDETLE KINIYORUZ

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ise"Meral Akşener'i, Sayın Cumhurbaşkanımız hakkında söylediği izansız sözleri dolayısı ile şiddetle kınıyoruz. Eğer Akşener, Netanyahu'yu birilerine benzetecekse 'açık işbirliği - gizli ittifak' yaptıkları masum insanların katili terör örgütünün siyasal uzantılarına benzetsin." ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.

İBRAHİM KALIN: BU SİYASET DEĞİL, AKIL TUTULMASIDIR

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Meral Akşener'e Twitter hesabından yaptığı açıklamayla tepki gösterdi: "Filistin davasını bir kutsal emanet olarak taşıyan Cumhurbaşkanımızla bebek katili Netanyahu'yu aynı cümlede zikretmek sadece Siyonistleri sevindirir. Bu sakil benzetme siyaset değil bir akıl ve vicdan tutulmasıdır."

MUSTAFA VARANK: DİLİNİZ KANDİL'LE UYUMLU HALE GELİYOR

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise "Filistin'de Erdoğan'a dua eden mazlumların ahı sizi yakar @meral_aksener . Sizin milliyetçiliğiniz kendi ülkesinin liderini azılı bir katille eş tutmak mıdır? Belli ki terör yandaşı partilerle ittifak kurdukça diliniz Kandil'le uyumlu hale geliyor. Yazıklar olsun!" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Netanyahu'ya benzeten Meral Akşener'e tepkiler çığ gibi büyüyor

Fahrettin Altun, Meral Akşener, İYİ Parti, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Netanyahu'ya benzeten Meral Akşener'e tepkiler çığ gibi büyüyor - Son Dakika


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