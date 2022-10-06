Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Prag'da vatandaşlar karşıladı-1

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Konseyi Dönem Başkanı Çek Cumhuriyeti Başbakanı Petr Fiala'nın davetlerine icabetle Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesine katılmak üzere Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'a geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Konseyi Dönem Başkanı Çek Cumhuriyeti Başbakanı Petr Fiala'nın davetlerine icabetle Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesine katılmak üzere Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'a geldi. Prag'da ellerinde Türk bayraklarıyla kendisine sevgi gösterisinde bulunan gurbetçileri selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, aracından inerek onlarla bir süre sohbet etti, fotoğraf çektirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Türkiye'nin Prag Büyükelçiliğini ziyaret etti.

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