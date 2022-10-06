Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Prag'da vatandaşlar karşıladı-1 - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Prag'da vatandaşlar karşıladı-1

06.10.2022 17:42

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Konseyi Dönem Başkanı Çek Cumhuriyeti Başbakanı Petr Fiala'nın davetlerine icabetle Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesine katılmak üzere Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'a geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Konseyi Dönem Başkanı Çek Cumhuriyeti Başbakanı Petr Fiala'nın davetlerine icabetle Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesine katılmak üzere Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'a geldi.

Prag'da ellerinde Türk bayraklarıyla kendisine sevgi gösterisinde bulunan gurbetçileri selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, aracından inerek onlarla bir süre sohbet etti, fotoğraf çektirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Türkiye'nin Prag Büyükelçiliğini ziyaret etti.

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Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Prag'da vatandaşlar karşıladı-1 - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Prag'da vatandaşlar karşıladı-1 - Son Dakika
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