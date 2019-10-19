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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I ŞAŞIRTAN SEVGİ

2 saat önce

Kamera: İdris TİFTİKCİ / İstanbul DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3. Afrika Müslüman Dini Liderler Zirvesi'ne katıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I ŞAŞIRTAN SEVGİ, System.String[]

Kamera: İdris TİFTİKCİ/ İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3. Afrika Müslüman Dini Liderler Zirvesi'ne katıldı. Zirvenin ardından Erdoğan salonda çıkarken, konuklara tek tek selam verdi. Bu sıra bir konuk, Erdoğan'a eline uzatarak selamlaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini bir süre sıkan kişi, bir anda sarıldı. Erdoğan'ın, sarılan kişi uzaklaşırken gülümseyerek "Çok kuvvetli" dediği duyuldu.


Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul, Afrika, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 12:48 Kaynak: DHA
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