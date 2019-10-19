Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı şaşırtan sevgi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı şaşırtan sevgi

2 saat önce

Gülseli KENARLI-İdris TİFTİKCİ / CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 3. Afrika Müslüman Dini Liderler Zirvesi'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı şaşırtan sevgi, System.String[]

Gülseli KENARLI-İdris TİFTİKCİ/ CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 3. Afrika Müslüman Dini Liderler Zirvesi'ne katıldı. Zirvenin ardından Erdoğan salonda çıkarken, konuklara tek tek selam verdi. Bu sıra bir konuk, Erdoğan'a eline uzatarak selamlaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini bir süre sıkan kişi, bir anda sarıldı. Erdoğan'ın, sarılan kişi uzaklaşırken gülümseyerek "Çok kuvvetli" dediği duyuldu.


Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Afrika, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 12:49 Kaynak: DHA
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