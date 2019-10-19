Cumhurbaşkanı erdoğan'ı şaşırtan sevgi
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Kamera: İdris TİFTİKCİ / İstanbul DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3. Afrika Müslüman Dini Liderler Zirvesi'ne katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 03:28 Kaynak: DHA
Kamera: İdris TİFTİKCİ/ İstanbul DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3. Afrika Müslüman Dini Liderler Zirvesi'ne katıldı. Zirvenin ardından Erdoğan salonda çıkarken, konuklara tek tek selam verdi. Bu sıra bir konuk, Erdoğan'a eline uzatarak selamlaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini bir süre sıkan kişi, bir anda sarıldı. Erdoğan'ın, sarılan kişi uzaklaşırken gülümseyerek "Çok kuvvetli" dediği duyuldu.
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