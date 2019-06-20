Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İBB'de verilerin kopyalanması) Derdi verileri korumak değil onları alıp...
6 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İBB'de verilerin kopyalanması) Derdi verileri korumak değil onları alıp bir yerlere servis etmektir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İBB'de verilerin kopyalanması) Derdi verileri korumak değil onları alıp bir yerlere servis etmektir. Bu FETÖ metodudur, FETÖ"
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 04:20 Kaynak: AA
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