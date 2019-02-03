Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İbb'yi 2,5 Milyar Dolar Borçla Devraldım Ama Devrederken Tüm Yatırımları...
42 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İBB'yi 2,5 milyar dolar borçla devraldım ama devrederken tüm yatırımları yapmanın yanında 1 milyar 250 milyon dolarla, borç olarak devrettim."
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: " İBB
'yi 2,5 milyar dolar borçla devraldım ama devrederken tüm yatırımları yapmanın yanında 1 milyar 250 milyon dolarla, borç olarak devrettim."
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 08:08 Kaynak: AA
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