Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İbb'yi 2,5 Milyar Dolar Borçla Devraldım Ama Devrederken Tüm Yatırımları...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İbb'yi 2,5 Milyar Dolar Borçla Devraldım Ama Devrederken Tüm Yatırımları...

42 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İBB'yi 2,5 milyar dolar borçla devraldım ama devrederken tüm yatırımları yapmanın yanında 1 milyar 250 milyon dolarla, borç olarak devrettim."

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " İBB'yi 2,5 milyar dolar borçla devraldım ama devrederken tüm yatırımları yapmanın yanında 1 milyar 250 milyon dolarla, borç olarak devrettim."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 08:08 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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