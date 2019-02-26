Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan İçin Sıkı Güvenlik Önlemi

Cumhurbaşkanı Erdoğan İçin Sıkı Güvenlik Önlemi

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Giresun'a gitmek için Cumhurbaşkanlığına ait uçakla Ordu-Giresun Havalimanı'na geniş güvenlik önlemleri eşliğinde iniş yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İçin Sıkı Güvenlik Önlemi, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Giresun'a gitmek için Cumhurbaşkanlığına ait uçakla Ordu-Giresun Havalimanı'na geniş güvenlik önlemleri eşliğinde iniş yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Giresun'da düzenleyeceği miting için karada, havada ve denizde sıkı güvenlik tedbirleri alındı. Ordu-Giresun Havalimanı'nda iki atak helikopteri hazır vaziyette bekletilirken, havadan helikopterler sürekli güvenlik uçuşunda bulundu. Denizde ve karada ise güvenlik geniş çaplı önlemleri alındı.

Cumhurbaşkanlığına ait uçakla İstanbul'dan yola çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordu-Giresun Havalimanı'na saat 14.40'ta iniş yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, protokol tarafından karşılandıktan sonra karayolunu kullanarak, konvoy eşliğinde Giresun'a doğru hareket etti. - ORDU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 03:20 Kaynak: İHA

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