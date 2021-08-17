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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İDEF'21 15. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı Açılış Töreni'ne katıldı: (1) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İDEF'21 15. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı Açılış Töreni'ne katıldı: (1)

17.08.2021 15:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İDEF'21 15. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı Açılış Töreni'ne katıldı: (1), System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin savunma sanayinde geliştirdiği her türlü imkanı ve kabiliyeti dostlarıyla paylaşmaktan memnuniyet duyan bir ülke olduğunu belirterek, "Biz asla savunma sanayi konusundaki münasebetleri sıradan bir ticari ilişki olarak görmedik, görmüyoruz.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin savunma sanayinde geliştirdiği her türlü imkanı ve kabiliyeti dostlarıyla paylaşmaktan memnuniyet duyan bir ülke olduğunu belirterek, "Biz asla savunma sanayi konusundaki münasebetleri sıradan bir ticari ilişki olarak görmedik, görmüyoruz." dedi.

Erdoğan, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen İDEF'21 15. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı Açılış Töreni'ndeki konuşmasında, kendi alanında önemli bir dünya markası haline gelen fuarın 15'incisinin ülke ve katılımcı firmalar için hayırlara vesile olmasını diledi.

Fuarın düzenlenmesinde emeği geçen Milli Savunma Bakanlığını, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nı ve Savunma Sanayii Başkanlığını tebrik eden Erdoğan, fuara katılan firmalara ve fuarda gerçekleştirilen etkinliklere destek verenlere teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçmişi 1993 yılına kadar giden ve iki yılda bir yapılan fuara katılımın sayı ve nitelik olarak sürekli artmasının ülkenin savunma sanayisinin başarısının ifadesi olduğunu dile getirerek, "Burada imzalanan anlaşmalar ve protokoller, fuarımızın savunma sanayi alanında artık kendisine küresel bir yer edindiğine işaret ediyor. İDEF 2021'i işte böyle bir iklimde gerçekleştiriyoruz. Fuarımız gerek açılışa iştirak eden misafirlerimiz gerekse katılımcı firmalar bakımından bugüne kadar ki en zengin görünümüne sahiptir." diye konuştu.

Bir önceki fuara 1061 firma ve temsilcinin katıldığını, bu defa 1236 firma ve temsilciyle fuarın düzenlendiğini anlatan Erdoğan, aynı şekilde ziyaretçi sayısının da bir önceki fuardaki 76 bin rakamını aşacağını ümit ettiğini söyledi.

Erdoğan, burada yapılacak görüşmelerin, kurulacak iş birliklerin, imzalanacak anlaşmaların hayırlı olmasını dileyerek, şöyle devam etti:

"Türkiye savunma sanayinde geliştirdiği her türlü imkanı ve kabiliyeti dostlarıyla paylaşmaktan memnuniyet duyan bir ülkedir. Biz asla savunma sanayi konusundaki münasebetleri sıradan bir ticari ilişki olarak görmedik, görmüyoruz. Bölgemizde ve dünyada barış, istikrar, güven ikliminin tesisinin savunma sanayinde adil bir dengenin kurulmasına bağlı olduğunu düşünüyoruz. Dünyanın en büyük savunma paktı NATO'nun önde gelen üyesi olarak milli savunma sanayimizi geliştirdikçe bölge ve dünya barışına vereceğimiz katkının da artacağına inanıyoruz. Savunma harcamalarımızı ve araştırma geliştirmeye ayırdığımız kaynakları dengeli bir şekilde artırarak bu doğrultuda üzerimize düşenleri yerine getirmenin gayreti içerisindeyiz. Fuarımızda milli imkanlarda geliştirdiğimiz pek çok ürünün yer alması bu konuda katettiğimiz mesafenin ispatıdır. İnşallah önümüzdeki yıllarda bu tablo daha da gelişerek devam edecektir."

"Savunma sanayinde adeta bir devrim gerçekleştirdik"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin son 19 yılda diğer pek çok alan gibi savunma sanayinde de adeta bir devrim gerçekleştirdiğini belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türk savunma sanayinin dışa bağımlılığını azaltmak amacıyla çıktığımız bu yolda hamdolsun çok iyi bir noktaya geldik. Mesela 2002 yılında ülkemizde sadece 62 savunma sanayi projesi yürütülüyorken günümüzde bu sayı 750'yi geride bırakmıştır. Bu projelerin bütçeleri de 5,5 milyar dolar düzeyinden 75 milyar doların üzerine çıkmıştır. Sektörde faaliyet gösteren firma sayımız da 56'dan 1500'e ulaşmıştır. Firmaların yıllık ciroları 1 milyar dolardan 11 milyar dolara kadar yükselmiştir. Savunma sanayimiz artık dünyada ilk 100 listesine giren ana yüklenicileri, gelişmiş kabiliyetlere sahip alt yüklenicileri, KOBİ'leri, araştırma kuruluşları, üniversiteleri sayesinde geniş bir yelpazede kendi özgün ürünlerine sahip hale geldi. Tüm bu gayretlerin neticesinde savunma sanayinde dışa bağımlılığımızı yüzde 80'ler seviyesinden yüzde 20'ler seviyesine indirmeyi başardık."

(Sürecek)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İDEF'21 15. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı Açılış Töreni'ne katıldı: (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İDEF'21 15. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı Açılış Töreni'ne katıldı: (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İDEF'21 15. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı Açılış Töreni'ne katıldı: (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İDEF'21 15. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı Açılış Töreni'ne katıldı: (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İDEF'21 15. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı Açılış Töreni'ne katıldı: (1)

Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı, Recep Tayyip Erdoğan, Savunma Sanayi, Açılış Töreni, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, İDEF'21 15. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı Açılış Töreni'ne katıldı: (1) - Son Dakika


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